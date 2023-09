Diebstähle überschatten Aspang Race, Veranstalter erstattet Anzeige

Sportlich ließ das Aspang Race das Enduro-Herz wieder höher schlagen. Doch die Gesamtbilanz wurde in den letzten Tagen getrübt: Werbeutensilien und ein Moped wurden im Rahmen des Enduro-Klassikers entwendet. „Der Großteil der Leute feiern ein großes Fest und wegen ein paar kommt dann so eine blöde Stimmung rein. Ich bin richtig zornig“, ist Organisator Bernhard Spitzer fassungslos.

„Ich glaube, diesen Menschen ist nicht bewusst, wie groß der Schaden ist, nicht nur finanziell, sondern auch was das Image betrifft. Wir geben uns wirklich Mühe, dass die Veranstaltung auf diesem Niveau abläuft. Wir laufen für Sponsoren, wie soll ich sowas Unterstützern dann erklären?“, meint Spitzer.

4.000 Euro Schaden wegen Raika-Blow ups

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der große Raiffeisen-Bogen entwendet. Dieser tauchte mittlerweile zwar wieder auf. Zwei Werbesäulen, sogenannte Blow ups, blieben aber verschwunden. Der Schaden beträgt rund 4.000 Euro. Nicht schlecht staunte ein Teilnehmer, der am Samstag sein Moped in einem Anhänger verstaute. Als er das Bike am gestrigen Mittwoch wieder ausladen wollte, war der Anhänger leer. „Das ist nicht lustig oder irgendein blöder Streich, sondern eine kriminelle Tat“, die Spitzer auch zur Anzeige brachte. Hinweise können bei der Polizeiinspektion Aspang gemeldet werden.