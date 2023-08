Spektakel auf zwei Rädern in Aspang

Staub, Gestein und jede Menge Action. Vom 1.-3. September wird das Areal rund um das Aspanger Bergbau- und Mineralwerk zur Rennstrecke. Das Aspang Race ist zum sechsten Mal in Folge Teil der Enduro-Staatsmeisterschaft und feiert darüberhinaus sein 20-jähriges Jubiläum. „Es hat früher ja schon ein Rennen im Werk gegeben“, erinnert sich Bernhard Spitzer, Obmann des Enduroclub Aspang. „Wir hätten uns am Anfang nie gedacht, dass es das Rennen so lange gibt. Wie wir angefangen haben waren es 50 Fahrer. Nach und nach ist die Veranstaltung gewachsen“, so werden diesmal am Samstag 600 Fahrer in die beiden Rennen starten. Am Sonntag fahren 300 Fahrer noch einmal in die Gegenrichtung. „Wir rechnen mit 4.000 bis 5.000 Zuschauern“, blickt Spitzer voraus.

Das Rennwochenende erfordert entsprechende Planung. „Es ist zu einem Ganzjahresjob geworden“, begannen Spitzer und Co. schon im vergangenen Herbst mit dem Lukrieren von Sponsoren. Die Strecke entsteht in den Tagen vor dem Rennwochenende. „Am Wochenende war das erste Treffen, bei dem wir die Strecke geplant haben“, erzählt Spitzer. Der Bagger rollt dann am 29., 30. August an, gräbt den Kurs in die Erde. „Mindestens 100 Freiwillige sind im Einsatz“, schildert Spitzer. Die Helfer sind nicht nur bei den Erwachsenen im Einsatz sondern auch beim Aspang Junior Race — gestartet wird in den Klassen 50 ccm, 65 ccm und 85 ccm. Am Sonntag ist der Renntag der Nachwuchstalente. Am Samstag gibt es eine Trainingsmöglichkeit mit mehreren Stationen.

Das Aspang Race steht im Zeichen des guten Zwecks. „Wir unterstützen bedürftige Menschen aus der Region“, hofft Spitzer auf einen Spendenbetrag zwischen 5.000 und 8.000 Euro. Bei einer großen Tombola können alle Besucher gewinnen, u.a. eine KTM-Maschine. Der Eintritt zu den Rennen ist frei.