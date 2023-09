Weltmeister Verona begeisterte bei Aspang Race tausende Fans

„Das Aspang Race bietet alles was das Enduro-Herz begehrt“, sagte Cheforganisator Bernhard Spitzer im Vorfeld und hielt Wort. „Die Veranstaltung war äußerst erfolgreich“, lautet das Resümee der 20. Jubiläumsauflage. Über 1.000 Fahrer gaben in den neuen Erwachsenen-Klassen und beim Junior Race Gas. Der große Star unter ihnen: Andrea Verona, vierfacher Enduro-Weltmeister aus Italien.

„Wir hatten das erste Mal überhaupt einen amtierenden Weltmeister am Start und das hat sich voll ausgezahlt“, strahlt Spitzer. Denn der Italiener gab sich volksnahe, unterschrieb fleißig Autogramme. Genauso wie der heimische Top-Start Michael Walkner, der Verona in den Elite-Rennen zumindest phasenweise fordern konnte. Schlussendlich stand aber der Topfavorit zwei Mal ganz oben. Am Samstag gewann Verona das Elite-Hauptrennen, am Sonntag siegte er im Team mit Clemens Forthuber.

Zwischen 4.000 und 6.000 Zuschauern am Wochenende

Da der Eintritt zum Rennen frei war, gibt es keine genauen Zahlen wie viele die Verona-Festspiele in Aspang genau verfolgten. Spitzer schätzt: „Am Samstag waren es wahrscheinlich 3.000 bis 5.000. Am Sonntag noch einmal knapp 1.000.“

Die einzige Gewitterwolke: Der Starkregen am Samstag. „Wir waren vorbereitet, aber in dem kein Schlechtwetter vorhergesagt war, doch überrascht“, gesteht Spitzer: „Kurz war es am Rande des Abbruchs.“ Doch einen Enduro-Fahrer bringt so schnell nichts von der Maschine. Somit schien am Ende die Sonne, vor allem für Walter Feichtinger. Der Führende der ÖM-Wertung gewann beide Läufe und kürte sich vorzeitig zum Meister der offenen Klasse. Maurice Egger (Junioren) und Valentino Hutter (Jugend) sammelten in Aspang das Punktemaximum und stehen vor den letzten beiden Rennen in Althofen kurz vor dem Gesamtsieg.