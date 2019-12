Die Eisschnelllauf-Szene im Bezirk wird momentan von Schülern des BORG Ternitz ordentlich aufgemischt. Bei den NÖ-Landesmeisterschaften in der Mehrzweckhalle in Ternitz konnten manche sogar zu ihrem Debütantenball die jeweilige Altersklasse gewinnen.

Besser kann man sich ein Debüt im Wettkampfgeschehen nicht vorstellen: Katharina Hessenberger (Junior A), Stefan Dragschitz (Jun. B) sowie Leonie Ziegler bzw. Flavio Puhr (beide Jun. C) gewannen in ihren Klassen auf Anhieb Gold. Gemeinsam mit Lehrern der Schule sowie dem ASKÖ Skate Ternitz gelang es, die Schüler für die Landesmeisterschaften mehr als solide vorzubereiten.

Martin Nitsch Heimvorteil.Bei den NÖ-Landesmeisterschaften nutzten die Schüler des BORG Ternitz die gewohnte Eispiste erfolgreich zu ihren Gunsten.

Dennoch rechneten die wenigsten mit solch einem Resultat: „Ich bin beeindruckt wie rasch sich die Eisschnelllaufszene in Ternitz entwickelt und freue mich mit allen Siegern des ASKÖ Skate Ternitz“, so Bürgermeister Rupert Dworak. Freude kam auch bei der Obfrau des ASKÖ Skate Ternitz Christine Heidenfelder auf: „Die Schüler des BORG Ternitz waren bei jedem Training mit vollem Einsatz bei der Sache und auch die Lehrer haben uns voll unterstützt. Und das Schönste: Erstmals werden mit dem BORG-Team auch am Weissensee 13 Schüler für den ASKÖ am Start sein!“

Zur Info bezüglich des Weissensees in Kärnten: Am 24. Jänner wird der zweite Volkslauf der „Alternativen 11-Städte-Tour“ stattfinden. Im Zuge der legendären holländischen Langstreckenrennen (50 – 100 – 200 Kilometer) stehen dort für die Teilnehmer des BORG das Erreichen des Ziels im Vordergrund. Außerdem sollen die Schüler hauptsächlich Spaß an der Ausdauerbewegung sowie der Natur haben. Ob eine Medaille herausspringt, wird sich zeigen.