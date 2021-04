Im Februar 2021 feierte die 19-jährige Lisa Grabner ihr European Open-Debüt in Prag. Über sich hinauswachsen konnte sie damals noch nicht, doch die gesammelte Erfahrung wird ihr in Zagreb zugutekommen. Sie selbst macht sich keinen Druck.

In Tschechien verlor Grabner in Runde eins gegen die spätere Siegerin Pleuni Cornelisse – wichtige Erfahrungswerte. Anfang Mai geht es nach Kroatien. Die 19-Jährige geht recht entspannt ins Turnier: „Spezielle Erwartungen habe ich nicht wirklich. Ich will einfach gute Kämpfe abliefern und eine gute Leistung bringen!“ Coach Adi Zeltner traut seinem Schützling einiges zu: „Lisa ist voll drauf und für sie gilt, wie fast immer, dass ein Platz ganz vorne möglich ist.

Für Spitzenjudoka Aaron Fara steht einige Tage nach Grabners Auftritt von 5. bis 7. Mai der Grand Slam in Kazan/Russland an. Der robuste Athlet schielt auf einen Quotenplatz, welchen der beste, nicht fix qualifizierte Österreicher erhält.