Zwei Preiner Rodler im Spitzenfeld

Während die Kollegen schon in der verdienten Pause sind, verlängerten zwei Preiner Rodler die Wintersaison um noch ein weiteres Wochenende und gingen beim letzten Bewerb des Internationalen Alpencup 2023 in Umhausen/Tirol an den Start.

Die verkürzte Weltcupstrecke hielt den rund 60 Startern sehr gut stand, aber die bereits weichen Streckenabschnitte lagen Florian Flackl nicht zu hundert Prozent – doch ein 3. Rang, reichte dem 13-Jährigen, um sich den Sieg in der Gesamtwertung des Cups zu sichern.

Marc Mörwald rodelte auf den 10. Platz und damit auf Platz 8 der Gesamtwertung.

Damit ist jetzt das gesamte Team des WSV Prein an der Rax in der Frühjahrspause – im Mai geht‘s auf Rollen weiter.