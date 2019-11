Bereits bevor sich Scheiblingkirchen in die Wintervorbereitung begab und beim Saisonabschluss den Herbst Revue passieren ließ, hatte der USV den ersten Transfer der bevorstehenden Übertrittszeit unter Dach und Fach. Mit Timo Etlinger kehrt ein Youngster in seinen Heimatbezirk zurück, der in den vergangenen Jahren die Admira Nachwuchsabteilung durchlief. „Sehr gut ausgebildet, sehr dynamisch“, beschreibt Scheiblingkirchen-Trainer Thomas Husar den ersten Neuzugang.

Bereits zwei Wochen trainierte Etlinger in Scheiblingkirchen mit. Als gebürtiger Pottschacher kickte das 2001er-Baujahr bis 2014 beim SVSF – und machte schon früh mit seiner hervorragenden Athletik auf sich aufmerksam. Das soll er jetzt auch in Scheiblingkirchen ins Spiel bringen. Auf der Außenbahn soll er eine zusätzliche Alternative zu den Laufmaschinen Stefan Holzinger und Michael Haberler sein.

Verstärkung für die Offensive

Und auch, wenn sich die Scheiblingkirchner in der Vergangenheit immer vornehm am Transfermarkt zurückgehalten haben – dieses Jahr könnte es im Winter zu mehr Bewegung kommen. Primär im Fokus: Die Offensive! Nach dem Karriereende von Marco Geyer und Christoph Knaller ging dem USV an vorderster Front viel Qualität verloren.

„Klar, dass wir uns da um einen Neuzugang umschauen – im Rahmen unserer Möglichkeiten“, wie Husar festhält. Allerdings ist das Radar in beide Richtungen ausgefahren – auch für die Defensive wird der Markt sondiert.

Dabei soll der Kader gehalten werden, Abgänge wird es im Winter in Scheiblingkirchen keine geben.