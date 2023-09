Christian Hofer: Nächstes Gold für den Arzt, der mit Drachen fliegt

Aus den Reihen der Gloggnitzer Sportler kommt wieder ein Weltmeister. Mediziner Christian Hofer holte sich bei der Drachenflugweltmeisterschaft in Nordmazedonien mit seinen Kollegen Anton Ramauf, Christopher Friedl, Andreas Sand und Martin Grössinger WM-Gold im Teambewerb. Dieser einzigartigen Leistung trug jetzt auch die Stadtgemeinde Gloggnitz Rechnung. Auf der städtischen Sportanlage wurde Christian Hofer die Ehrennadel in Gold verliehen. Schon zuvor hatten die Besucher Grund zur Freude, holte sich doch die SV Gloggnitz im Spiel gegen St. Pölten drei wichtige Punkte. „Und Christian Hofer hat ja auch selbst hier auf dem Fußballplatz gespielt", betonte Kultur-Stadtrat Peter Kasper (Liste), der durch die Ehrung führte. „Das Fliegen ist mein Hobby geblieben“, erzählte Chirurg Christian Hofer, der 2002 seien ersten Staatsmeistertitel einflog. Und jetzt möchte er auch wieder mehr Zeit investieren und vermehrt an Wettkämpfen teilnehmen. Neben den Spitzen der Stadt mit Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste) an der Spitze gratulierten auch viele Freunde und Bekannte.