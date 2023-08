Abschlag im Golfclub Semmering

Am Samstag wurde am Golfplatz Semmering der Preis der Kurgemeinde Semmering ausgespielt. Trotz eines heftigen Regenschauers während der Runde wurden gute Ergebnisse erzielt. Vergeben wurden drei Bruttopreise und drei Nettopreise: Den ersten Platz Brutto erkämpfte sich Wolfgang Schabauer vor Michael Paur und Robert Bogner. Den begehrten Wanderpokal für den Nettosieger sicherte sich in diesem Jahr Karl Schöchl. Zweiter wurde Präsident Rupert Dominik vor Manfred Allitsch.

Die Nearest to the pin-Wertung ging an Margit Klieber und Kurt Lechner. Den longest Drive bei den Herren schlug Andreas Gersthofer, bei den Damen gelang dies Judith Wallner.