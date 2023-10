Abschluss am Semmering

Das Abschlussturnier beendete am Samstag die Saison im GC Semmering. Die Bruttowertung beim Foursome-Turnier sicherte sich Katharina Varga mit Philipp Ilias vor dem Gespann Michael Paur und Franz Schönowitz, den dritten Platz holten sich Sportwart Fritz Hofer mit Seniorenmeister Johann Kerschbaumer. Die Nettowertung ging an Präsident Rupert Dominik mit Gattin Ilse vor Sophia Leitl mit Andreas Danzinger, am dritten Platz landeten Ana Filimon-Sperrer mit Ernst Sperrer. Im Anschluss an die Siegerehrung wurden die Clubmeister aller Kategorien geehrt.