Das sind die Clubmeister des GC Semmering

Am Wochenende fanden im Golfclub Semmering die Clubmeisterschaften statt. In einem Zählspiel über 36 Löcher wurden die Gewinner ermittelt. Am Ende durfte sich bei den Herren erneut Wolfgang Schabauer über den Sieg freuen. Bei den Damen war Judith Wallner siegreich und durfte ihrerseits den Siegerpokal in die Höhe strecken.