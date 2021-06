Bestes Wetter und Top-Platbedingungen fanden die Teilnehmer des erste 9-Loch-Turnier in der neuen Saison im GC Semmering vor. Unter dem Sponsoring der Firma Fiat Griessner war Fritz Hofer der Spieler des Tages, der Sieg in der Gruppe A und P ging an das Ehepaar Griessner.

Tags darauf war die „Strawberry Tour“ zu Gast. Unter den Siegern waren viele Clubmitglieder, aber auch zahlreiche Teilnehmer aus Wien und Niederösterreich. Den Bruttosieg konnte diesmal eine Dame, Katharina Varga, für sich entscheiden und so ihren Heimvorteil nutzen. „Der Club freute sich über die vielen TeilnehmerInnen und auf die kommenden zwei Termine der Strawberry Tour am Golfclub Semmering“, heißt es von den Seiten des GCS.