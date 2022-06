Werbung

In der Nettogruppe A gewann Robert Balics vor Franz Schönwitz und Otto Eichberger. Wolfgang Schabauer ging in der Bruttowertung als Tagessieger vom Green. Die Sonderwertungen „longest drive“ und „nearest to the pin“ sicherten sich Robert Balics und Sophia Leitl. Für das Turniersponsoring zeichnete Kurt Lechner verantwortlich.