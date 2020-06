Kanonenstart, Covid-19-Bestimmungen und die Schirmherrschaft von Rechtsanwalt Kurt Lechner – so die Rahmenbedingungen bei der Guldentrophy im GC Semmering. Oben auf dem Podest in der Gruppe A: Wolfgang Schabauer als Erstplatzierter vor Katharina Varga und Richard Grünsteidl. In der Gruppe B siegte der Apotheker-Präsident Peter Gonda vor Karl Schöchl und Helga Morgenbesser. Sieger in der Gruppe C wurde Martin Pfrandl vor Uni-Professor Robert Meersman. Den dritten Platz holte sich Josefa Kumpfmüller.

Der Longest Drive der Damen gelang Claudia Gonda.