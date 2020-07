In der niederösterreichischen Ramsau (Bezirk Lilienfeld) waren vergangene Woche die Golfer der European Tour im Einsatz. In der Königsklasse der europäischen Profis war erstmals auch Amateur Maximilian Lechner mit einer Wildcard dabei. Diese bekam der 22-Jährige aber nicht geschenkt. Lechner machte schon bei der Staatsmeisterschaft vor wenigen Wochen auf sich aufmerksam, verpasste den Titel erst in einem umkämpften Stechen gegen Niklas Regner. „Natürlich ist es etwas Besonderes, bei so einem Turnier mitzuspielen. Ich nehme an, dass ich extrem viel Erfahrung sammeln werde“, war das Ergebnis bei der Premiere auf der großen Bühne erst einmal sekundär, wie Lechner im Vorfeld im ORF-Interview verriet.

Um die vorderen Plätze konnte der GC Föhrenwald-Akteur, wie erwartet, nicht mitmischen. Eine 75er-Runde – auf dem Par 70-Kurs fünf über Par – nahmen den Lieslinger alle Chancen auf den Cut. Am zweiten Tag zeigte Lechner aber schon eine leichte Verbesserung, machte mit 73 Schlägen zumindest noch den ein oder anderen Platz in der Gesamtwertung gut. Am Ende stand Position 131 zu Buche. GC Föhrenwald-Kollege Markus Habeler schlug im GC Adamstal ebenfalls ab. Der Neudörfler verpasste als 109. ebenfalls die Qualifikation für das Wochenende.

Beim ersten Euopean Tour-Turnier auf niederösterreichischem Boden, die Woche zuvor in Atzenbrugg, war Habeler als zweitbester Österreicher noch geteilter 44. geworden. Den Sieg in Ramsau trug übrigens der Franzose Joel Stalter. Für ihn war es der erste Erfolg in der kontinentalen Königsklasse.