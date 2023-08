Nach der Rallye ging es am Semmering um die Erdbeeren

Vergangene Woche gab es im GC Semmering zwei große Turniere statt. Zuerst machte die Seniorenrally Ost mit Golfern aus mehreren niederösterreichischen Clubs Station am Semmering. Die Semmeringer Golfer zeigten Heimstärke. Bruttosieger war ein weiteres Mal Wolfgang Schabauer. Die Nettopreise in den verschiedenen Altersklassen gingen an Reinhard Kroiss, Hermann Kubalik vom GC Weitra und Erich Morgenbesser. Am Samstag war die Strawberry-Tour zu Gast am Semmering. Golfer aus 20 verschiedenen Golfclubs aus Österreich und Slowenien gingen dabei an den Abschlag. Bei diesem Turnier war Lokalmatadorin Ilse Dominik sowohl im Netto gesamt als auch in der Nettogruppe B erfolgreich.