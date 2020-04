Der Golfsport ist zurück – mit 1. Mai kann auf den heimischen Greens wieder abgeschlagen werden. Allerdings mit angepassten Regeln – mehr dazu Verbands-Präsident Franz Wittman im Talk auf www.noen.at. Dies bedeutet auch für die zwei Golfplätze im Bezirk Neunkirchen, dass die Golfer wieder ihrem Sport nachgehen dürfen. In Zöbern und beim GC Semmering scharen die Golfer schon in den Startlöchern.

„Es freut uns, dass es langsam wieder losgeht“, meint Leopold Lechner vom Golf-Eldorado in Zöbern. Allerdings vermisst Lechner „Tacheles“ von der obersten Stelle: „Leider fehlen bis zum heutigen Tage noch die genauen Richtlinien, wie der Spielbetrieb zu handhaben ist. Selbstverständlich kursieren zahlreiche Ideen und Vorschläge in der Öffentlichkeit, welche sehr oft kaum in der Realität umzusetzen sind.“ Lechner weiter: „Zusammengefasst ist zu hoffen, dass die Regierung und die Behörde nicht alles den Golfanlagenbetreibernaufsetzt, sondern Sorgfalt von jedem einzelnen Golfer, wie beim Einkauf im Supermarkt, einfordert.“

Seit im März Corona auf die Stopp-Taste drückte, packte Lechner persönlich an, um die Greens im „Eldorado“ in Schuss zu halten.

Restaurant, Kabinen und Clubhäuser müssen geschlossen bleiben – die Golfbetreiber weisen daraufhin, bereits in Golfmontur am Platz zu erscheinen oder sich gegebenenfalls im Auto oder in der Natur umzuziehen.