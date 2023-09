Ryder Cup am Semmering

Nicht nur bei den Profis, auch am Semmering wurde Ryder Cup gespielt. Nicht Team Europe gegen Team USA - am Semmering spielte „Team Blau“ mit dem Teamkapitän Wolfgang Schabauer gegen „Team Gelb“ mit Teamkapitän Richard Grünsteidl.

Zwei Teams kämpften in drei Runden im direkten Duell beim Lochwettspielen gegeneinander: Am Freitag wurde ein Durchgang „Foursome“ gespielt, am Samstag folgte dann Fourball (Bestball) und die Einzel. Es gab einen bis zuletzt spannenden Kampf, wobei schlussendlich das Team Gelb ganz knapp die Nase vorne hatte und mit 8,5:7,5 gewann.

Team Gelb bildeten Richard Grünsteidl, Ernst Sperrer, Andrea Grünsteidl, Ana Filimon-Sperrer, Ilse Dominik, Philipp Ilias, Karl Schöchl, Wilfried Ilias, Johann Klieber. In Team Blau spielten Wolfgang Schabauer, Michael Paur, Johann Kerschbaumer, Fritz Hofer, Rupert Dominik, Sepp Lintl, Josef Schreib, Andreas Danzinger, Ulli Schabauer.