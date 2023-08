Serie im GC Semmering geht weiter

Am vergangenen Wochenende fand das "Unimarkt-Kroiss-Turnier“ am Semmering statt. Es wurden diesmal drei Bruttopreise ausgespielt. Den ersten Platz holte Serien-Bruttosieger Wolfgang Schabauer, Zweiter wurde Jordan Price, ein Gast vom GC Föhrenwald. Platz drei im Brutto erspielte Michael Paur. Netto A ging an Präsident Dominik Rupert. In der Gruppe B war Andreas Danzinger vor Werner Prohaska siegreich.