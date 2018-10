Im Frühjahr hatte die für die SU-Trattenbach startende Rennläuferin Lara Teynor die Alpinski gegen ihre Grasski getauscht. Fortan nahm sie an sämtlichen internationalen Turnieren teil und konnte den einen oder anderen Erfolg einfahren.

Geduld musste Lara Teynor für erste Stockerlplatzierungen in keinster Weise aufbringen, da ihr das bereits ganz am Anfang der Grasski-Saison in der Slowakei widerfuhr. Angespornt durch diesen Sieg, ging das junge Talent auch bei Rennen in Deutschland, Tschechien und Italien an den Start.

Zahlreiche weitere Podestplätze im Slalom und Riesenslalom führten dazu, dass Lara Teynor in der Gesamtcup-Wertung des FIS-Grasski-Children-Cups in der Klasse U14 sogar den dritten Rang belegen konnte. Mit einem Aufschwung dieses Formats hatte wohl keiner gerechnet. Doch die Formkurve des aufstrebenden Talents der SU-Trattenbach zeigt immer weiter nach oben.

Der weitere Weg für die niederösterreichische Landeskaderfahrerin ist klar: „Sie möchte weiterhin fleißig trainieren, um in der nächsten Saison wieder am Podest stehen zu können und den dritten Platz in der Cupwertung sogar zu verteidigen oder zu verbessern“, offenbart die Mutter der Schülerin des Gymnasiums Sachsenbrunn, Sandra Teynor, die Ziele für die Zukunft.