Lara Teynor von der Sportunion Trattenbach kann zufrieden auf die heurige Grasskisaison zurückblicken. Neben der Führung in der Austria-Cup-Gesamtwertung (U16), erzielte sie auch international einige Podestplätze.

Teynor konnte Medaillen in allen Farben gewinnen– Bronze holte sie beispielsweise beim Riesenslalom in Ehrenfriedersdorf, Deutschland. Platz zwei sicherte sie sich in der gleichen Kategorie in Schwarzenbach, Österreich. Außerdem konnte sie auch den herkömmlichen Slalom in Italien und Ehrenfriedersdorf mit Rang zwei abschließen.

Vor allem Deutschland scheint der 14-Jährigen besonders zu liegen, wo sie zu Gold fuhr und damit die größte Ausbeute hatte. Außerdem fuhr sie zwei Mal in Italien allen davon. Zu guter Letzt feierte sie noch einen Heimsieg in Schwarzenbach. Mit diesen hervorragenden Platzierungen konnte sich Teynor Rang zwei in der Gesamtwertung des FIS Grassskiing Children Cups sichern. Bereits im Vorjahr war die Läuferin ähnlich gut in Form, wofür sie heuer vom Landesskiverband Niederösterreich eine Auszeichnung erhielt.