Weltmeisterin! Lara Teynor gewinnt Kombination

Einen Monat nach ihrem Gold-Lauf bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Rettenbach legt die Pottschacher Grasski-Läuferin Lara Teynor noch einmal nach - und wie: Die 18-Jährige krönt sich in Cortina d'Ampezzo (Italien) zur Weltmeisterin in der Kombination. Für die Läuferin der SU Trattenbach ist es der größte Erfolg ihrer Karriere. Nach dem Super G war die Teenagerin noch auf Platz sieben gelegen. Im Slalom gelang Teynor dann eine Fabelzeit. Die keine der nachfolgenden Konkurrentinnen mehr unterbieten konnte - Gold, 23 Hundertstel vor ihrer burgenländischen Teamkollegin Tina Hetfleisch, der von Platz acht aus ebenfalls eine Aufholjagd gelungen war.

Weltmeisterin Lara Teynor (l.) mit Kombi-Weltmeister Hannes Angerer und Teamkollegin Tina Hetfleisch. Foto: Robert Hetfleisch

In Riesentorlauf stand die Bezirkssportlerin ein weiteres Mal am Treppchen. Die Japanerin Chisaki Maeda war eine Klasse für sich, hatte im Ziel 2,15 Sekunden Vorsprung. Teynor, nach dem ersten Lauf noch auf Platz drei gelegen, fing mit einem starken zweiten Durchgang noch die Gesamtweltcupführende Eliska Rejchrtova aus Tschechien ab und holte Silber. Im Slalom (7.) und Super G (8.) gab es für Teynor weitere Top Ten-Ergebnisse.

Von Freitag bis Sonntag steht in Marbach (Schweiz) das Weltcupfinale am Programm. Teynor geht als Gesamtdritte in die letzten drei Rennen. Im Riesentorlauf besitzt sie sogar realistische Chancen auf den Gesamtsieg. Auf die Gesamtführende Sarka Abrahamova fehlen aktuell 20 Punkte.

Schlögl mit Bronze im Super G

Ein echter Befreiungsshlag gelang bei der WM auch dem Gleißenfelder Roland Schlögl, der gleich zu Beginn der Titelkämpfe zu Bronze im Super G fuhr. Mit einer Laufzeit von 41,31 blieb der SC Neudörfl-Fahrer sieben Hundertstel vor dem Schweizer Mirko Hueppi. Auf Silber fehlten Schlögl wiederum nur sechs Hundertstel, der Tscheche Ales Knor wurde Zweiter hinter seinem souveränen Landsmann Martin Bartak. „Das Ergebnis hat mich schon sehr überrascht“, gab Schlögl auch Tage danach noch ehrlich zu, dass er nicht mit dieser Top-Platzierung gerechnet hatte, denn: „Die Saison ist für mich bislang relativ schlecht gelaufen, umso mehr freut mich dieses Abschneiden.“

Roland Schlögl (r.) mit Teamkollegin Daniela Krückel. Foto: grasski.at

Der drehende und technisch anspruchsvolle Kurs kam dem Riesentorlauf-Spezialisten entgegen, zudem griff er in puncto Abstimmung auch auf ein etwas älteres Material zurück, das zahlte sich aus. „Schon der erste Schwung beim Einfahren ist gesessen, das Gefühl hat mich nicht getäuscht“, berichtet Schlögl, der zudem in der Super-Kombination ausschied sowie im Riesenslalom als Siebenter sowie im Slalom als Achter ein sehr gutes Gesamtergebnis einfuhr.