Weltmeisterin: Pottschacherin Lara Teynor holt Gold bei Heim-WM

Lara Teynor (Union Trattenbach) fuhr am Sonntag bei der Junioren-WM in Rettenbach (Bezirk Oberwart) den größten Erfolg ihrer Karriere ein. Die 18-Jährige holte im Riesentorlauf Gold. Schon im ersten Durchgang erzielte Teynor mit 32,01 Sekunden Bestzeit und ging mit 26 Hundertstel Vorsprung auf die Tschechin Eliska Rejchrtova in den zweiten Lauf. Dort baute die Niederösterreicherin mit einer weiteren Bestzeit ihren Vorsprung weiter aus. Am Ende hatte sie 81 Hundertstel Guthaben auf ihre burgenländische Teamkollegin Tina Hetfleisch.

Lara Teynor (r.) gewann vor ihrer Teamkollegin Tina Hetfleisch. Foto: Daniel Gschwandtner

Die Goldmedaille am letzten Wettkampftag war für Teynor bereits das dritte Edelmetall bei dieser Heim-WM. In der Kombination hatte sie am Freitag hinter Hetfleisch Silber geholt. Im Slalom wurde es hinter Hetfleisch und Rejchrtova Bronze. Zum Auftakt der WM am Donnerstag wurde die Pottschacherin Sechste im Super G.