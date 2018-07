So schnell ein Traum in Erfüllung geht, so schnell platzt er auch wieder. Diese Erfahrung musste die Sachsenbrunner Leichtathletin Kathi Mahlfleisch bei den U18-Europameisterschaften am eigenen Leib erfahren.

Die junge Athletin startete zunächst ganz gut. Das EM-Limit über die 100 Meter hat sie mehr als erbracht. Auch über die 200 Meter erfüllte Mahlfleisch die Limit-Anforderungen. Ebenso im Staffel-Bewerb konnte sich die Athletin qualifizieren.

Bei der EM selbst schaffte es Mahlfleisch im Vorlauf über die 100 Meter ins Semifinale. „Der größte sportliche Erfolg bisher“, freute sich Trainer Josef Schwendt. Im Semifinale machte Mahlfleisch der Wind etwas zu schaffen. Sie landete auf dem 23. Platz von 48 Startern. Beim Staffelbewerb schaffte sie es mit ihrem Team tatsächlich ins Finale – doch dann die große Enttäuschung: Beim Aufwärmen war ein Muskel im Oberschenkel gerissen, was das „Aus“ für die junge Athletin bedeutete.

Somit fällt für sie nicht nur der Finallauf bei der EM ins Wasser, sondern auch der Antritt mit der Nationalstaffel bei der U20-Weltmeisterschaft.