Lokalmatador aus Prigglitz bei Comeback der Zweirad-Artisten

Fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass die besten Trial-Fahrer der Welt in Wiener Neustadt Station machten. Am 11. März (18.30 Uhr) ist es wieder so weit. Die Hallentrial-WM kehrt zurück in die Arena Nova. Zu favorisieren sind wieder einmal die Spanier, allen voran Toni Bou (36). Dem 32-fachen Weltmeister rücken seine jungen Landsmänner immer mehr auf die Pelle. Beim ersten WM-Lauf in Barcelona standen nämlich auch Gabriel Marcelli (22) und Jaime Busto (25) auf dem Podest. Nicht zu unterschätzen ist Adam Raga (40), Vizeweltmeister der letzten acht Jahre, der das Indoor-Trail in Sheffield (zählt nicht zur WM) gewann.

Der Sieg wird zu einer inner-spanischen Angelegenheit, alles andere wäre eine riesengroße Sensation. Seine WM-Premiere darf währenddessen ein Lokalmatador geben. Der Prigglitzer Marco Mempör ist via Wildcard im erlesenen achtköpfigen Starterfeld dabei. Erstmals seit über 20 Jahren ist damit wieder ein Österreicher im Rahmen eines Indoor-WM-Laufs am Start. Mempör ist vierfacher Staatsmeister und gehört in der Trial2-WM zu den Top-Piloten.