Drei Nachwuchssportler konnten sich dabei in ihrer Gewichtsklasse auf das Podest kämpfen. Ilvie Brunner (U10, 28kg) überzeugte mit hervorragenden Techniken und musste sich nur im Finale geschlagen geben, konnte sich damit aber über Silber freuen. Der U10-Kämpfer Raphael Prober setzte sich in seiner Gewichtsklasse bis 46kg zweimal gegen seinen Gegner erfolgreich durch und sicherte sich somit den Tagessieg. In der U14 startete Erik Grabner bis 34kg in einer starken und auch international besetzten Gewichtsklasse mit 18 Startern.

An diesem Tag führte allerdings kein Weg an Erik vorbei. Auf seinem Siegeszug ins Finale schlug er einen starken Österreicher aus Gleisdorf, sowie einen technisch hervorragenden Kämpfer aus Tschechien. Um den Einzug ins Finale ließ er seinem Gegner aus Rumänien ebenfalls keine Chance.

privat U14: Erik Grabner



In der entscheidenden Runde traf er schließlich auf einen Kontrahenten von den Volksbank Galaxy Tigers. Dabei konnten in der regulären Kampfzeit beide Kämpfer keine Wertung erzielen. Mit enormem Kampfgeist und Willensstärke konnte aber Erik schließlich in der Überzeit mit einer Schulterwurftechnik Gold fixieren.

Jenull Sebastian (U12, 34kg) und Brunner Askil (U12, 38kg) konnten zwar jeweils zwei Siege verzeichnen, schafften es in weiterer Folge allerdings nicht aufs Podest.