Ternitzer Triathleten bewiesen eisernen Willen

Zum dritten Mal wurde in Bad Radkersburg ein Ultra-Triathlon ausgetragen. Heuer waren vom ATSV Tri Ternitz Eva-Maria Bauer und Michael Putz am Start. Bei spätsommerlichen Bedingungen nahm Bauer wie auch letztes Jahr die Single-Distanz, also 3,8 Kilometer Schwimmen im 50 Meter Becken der Parktherme, 180 Kilometer Rad, das waren 17 Runden, und 42 Kilometer Laufen, 20 Runden rund ums Sportzentrum in Angriff und konnte in einer Zeit von 11:41 Stunden finishen.

Dies bedeutete den ersten Platz bei den Damen sowie den dritten Rang auf dieser Distanz. Michael Putz wagte sich auf die doppelte Ironman-Distanz und konnte sein Ziel zu finishen erreichen. Nach seinem Start Anfang Juli in Colmar (Frankreich) war es der zweite doppelte Ironman, den Putz heuer beendete.