Strömender Regen setzte unmittelbar vor dem entscheidenden Qualifikationsrennen der Einzelfahrt in Slowenien ein, das Claudia Schlager zur Masters UCI-WM nach Italien bringen sollte. Doch die routinierte Athletin trotzte den ungünstigen Witterungsbedingungen und fuhr als Schnellste ins Ziel. Bei der WM kann sie demnächst zeigen, dass man sie unbedingt am Radar haben sollte.

Über 21,2 Kilometer hatte die top vorbereitete Radsportlerin beim Straßenkurs in Laibach, Slowenien, zu absolvieren. Dem Regen sagte sie den Kampf an, obwohl sie sich der enormen Herausforderung bewusst war: „Die Schwierigkeit im Regen war, dass ich den Kurs nicht kannte und daher in den Kurven sicher mehr Geschwindigkeit rausnehmen musste als nötig und das Bremsen mit den Carbonbelegen sehr verzögert war!“ Nun steht die WM in Varese an, die am 30. August stattfinden wird.

Claudia Schlager will dabei die sportliche Professionalität und den Spaßfaktor verbinden: „Ich möchte an diesem Tag meine bestmögliche Leistung abrufen, die dann das Ergebnis bringen wird. Was das am Ende bedeutet, lässt sich jetzt noch nicht beantworten. Außerdem möchte ich die Teilnahme an der Weltmeisterschaft genießen, da diese keine Selbstverständlichkeit ist und mit viel hartem Training verbunden sein wird!“ Allerdings betritt Schlager auch Neuland, da es ihr erstes Jahr als Masterfahrerin ist und sie in der Masterkategorie noch keine Vergleichswerte hat. Dementsprechend schwer ist es daher, eine Prognose bezüglich der Platzierung abzugeben.

Beim Qualirennen hatte Claudia Schlager stets das Bestreben, ihre Gegnerinnen zu überholen. Dieser Devise wird sie auch in Varese nachgehen, da sie über sich hinauswachsen möchte, um eine Spitzenleistung erreichen zu können. Erwin Rasch wird Schlager wie schon für die Qualifikation mit Trainingseinheiten vorbereiten. Johann Weitlaner wird dagegen versuchen, die Athletin mental fit zu machen. Schlager ist sich in einer Sache besonders sicher: „Auf jeden Fall wird es ein Erlebnis werden, das nicht alltäglich ist!“