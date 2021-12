Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Neunkirchen

Michi, Michi!

Ganze Autobusse sind nach Wien-Schwechat gekommen, um „unsere“ Michaela Polleres zu empfangen. Wenig später bebt der Neunkirchner Hauptplatz bei der großen Feier – die Heimat schließt ihre silberne Olympia-Heldin in die Arme.

Erst im Finale reißt ihre Siegesserie, doch für ihre Fans und den ganzen Bezirk glänzt Silber wie Gold. „Klar war ich direkt nach dem Finalkampf sehr enttäuscht, weil ich unbedingt Gold gewinnen wollte, aber nachdem ich dann zu Yvonne (Anm.: Yvonne Bönisch, ÖJV-Trainerin) gegangen bin und sie umarmt habe, kamen mir dann schon die Freudentränen. Auch als mir mein Team bei der Siegerehrung zugejubelt hat, war das einfach ein super Gefühl“, so Polleres.

Für Adi Zeltner, der Polleres seit ihren Anfangstagen beim JC Wimpassing begleitet, ist Polleres‘ Erfolg die Krönung eines langen, harten Weges: „Wir haben beim JCW Medaillen bei EM, WM und Jugendspielen – und jetzt auch in der allgemeinen Klasse.“

Ihre Heimatgemeinde Ternitz verleiht ihr durch Bürgermeister Rupert Dworak die goldene Ehrennadel, sagt ihr ebenso wie Neunkirchen finanzielle Unterstützung zu.

Der Herbst in Perfektion

USV Scheiblingkirchen gewinnt alle 14 Partien in der Landesliga-Hinrunde.

Zwar im Titelkreis, allerdings nicht als der große Favorit startet Scheiblingkirchen im August in die Herbstsaison der 1. Landesliga. Und die Mannschaft von Trainer Thomas Husar wird schnell zum Maß aller Dinge, fährt Sieg um Sieg ein. Die Konkurrenz wird im Rückspiegel immer kleiner – vor allem, weil Scheibling’ im direkten Duell mit Krems vor einer Kulisse von 850 Fans die Nerven behält und einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Heimerfolg dreht. Die 14 Siege in 14 Partien bedeuten nicht nur Platz eins in der Tabelle, sondern auch einen historischen Bestwert samt Platz in den NÖ Fußball-Geschichtsbüchern.

Crossfit: Lina Bauer bei Weltmeisterschaft in Schweden

Geballte Power aus Aspang! Die junge Crossfitterin Lina Bauer holt bei der Weltmeisterschaft in Schweden die Bronzemedaille in ihrer Altersklasse, in Österreich ist sie Nummer eins.

Gloggnitz an der Spitze

Auch die SV Gloggnitz überwintert auf Platz eins – ein wechselhafter Herbst mit einer starken Schlussphase bringt die Truppe von Trainer Thomas Leonhardsberger auf die „Pole Position“ in der 2. Landesliga Ost. Am Weg dorthin hat der Verein aus dem Alpenstadion mit massivem Verletzungspech zu kämpfen, so feierte Publikumsliebling und Ex-Bundesliga-Profi Helmut Prenner im Alter von 42 Jahren noch ein Comeback.

Hirschwangs Serie

Winterkönige haben im Bezirks-Fußball Hochsaison – denn auch in der 1. Klasse Süd lacht ein Verein aus der Neunkirchner Region von Platz eins. Der SC Hirschwang ist der große Gejagte – rund um den neuverpflichteten Top-Stürmer Libor Zondra eilt die Mannschaft von Coach Philipp Stummer von Sieg zu Sieg. 37 Punkte bedeutet einen Polster von acht Zählern auf Verfolger Sollenau. Und auch die Saisonübergreifende Serie ist erstaunlich – 34 Partien in Folge ist die Truppe von Rax mittlerweile ohne Niederlage.

Gnedt glänzt mit Gold

Der Wimpassinger Badminton-Maestro Wolfgang Gnedt holt sich den Staatsmeistertitel. Im Finale setzt er sich gegen den Favoriten und Olympia-Teilnehmer Luka Wraber glatt in zwei Sätzen durch.

Veronika Aigner verletzt out

Als amtierende Sportlerin des Jahres mit Behinderung erleidet Aigner im Februar einen herben Rückschlag. Bei einem Sturz im Training zieht sie sich einen Kreuzband- und Mensikus-Riss in beiden Beinen zu. Für sie ist die Saison damit gelaufen.

Weltcup bleibt am Semmering

Das Rennen am Semmering ist seit 25 Jahren eine Institution – und bleibt es noch mindestens fünf weitere Jahre. Darauf einigen sich der WSV und der Österreichische Skiverband. Die Vorbereitungen auf den nächsten Weltcup im Dezember 2022 laufen bereits auf Hochtouren.

Klassenerhalt geschafft!

Der TC Seebenstein-Schiltern spielt eine starke Debüt-Saison in der 2. Tennis-Bundesliga. Zum Auftakt feiern die „Burgherren“ Erfolge gegen Amstetten und Klosterneuburg, am Ende wird es Platz fünf in der Neuner-Liga – und der damit verbundene Klassenerhalt.

Das „Blackvalley“, Heimat der Champions!

Der Neunkirchner Bezirk ist um einen erfolgreichen Verein reicher – die junge American Football-Crew von den „Black Valley Wilds“ feiert mit dem Meistertitel in der Division IV den ersten und größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Im Endspiel – genannt: „Mission Bowl“ – setzten sich die Mannen von Headcoach Peter Hofstädter nervenstark gegen Wels durch.

Keglerinnen top

Mit acht Siegen aus ebenso vielen Begegnungen marschieren die Damen des SK FWT Composites zum Herbstmeistertitel in der Superliga, der höchsten Spielklasse im Kegeln. Und auch in der Champions League sind die Ladys auf Kurs und steigen Anfang Dezember in die nächste Runde auf.

Kroiss schlägt zu

Beim Amateur-Europameisterschaftskampf in Korneuburg feiert Lukas Kroiss den größten Triumph und bezwingt seinen deutschen Gegner. Zwischenzeitlich rangiert der Payerbacher auf Platz eins der Weltrangliste.

Platz drei in Spanien

Mit dem dritten Platz bei der spanischen Meisterschaft (Matchplay-Format) legt der Gloggnitzer Max Lechner furios los. Als Amateur spielte er auf der Pro Golf Tour (dritthöchste europäische Profi-Ebene) eine solide Saison, übersteht auch ein Tief im Sommer.

Medaillen bei Militär-WM

Für Olympiaheldin Michaela Polleres, Lukas Reiter sowie Marlene Hunger vom JC Wimpassing gibt es bei der Militär-Weltmeisterschaft in Brétigny-sur-Orge Medaillen zu bejubeln. Reiter und Polleres holen jeweils Gold, für Hunger ist es nach langer Verletzungspause mit Bronze ein gelungenes Comeback.

Edelmetall in Luxemburg

Lisa Grabner vom JC Wimpassing erkämpft bei den Judo-U21-Europameisterschaften in Luxemburg die Bronzemedaille. In ihrer Klasse bis 57 Kilogramm gibt Grabner eine weitere Talentprobe ab.