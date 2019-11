Paukenschlag in Neunkirchens und Österreichs Judo-Szene. Das Herrenteam des JC Wimpassing sagt der 1. Judo-Bundesliga nach fünf Jahren Ligazugehörigkeit aus freien Stücken adieu und wird voraussichtlich für eine Saison aussetzen. Sollte danach die Aufnahme des Ligabetriebs wieder in Betracht gezogen werden, müsste der JCW in der drittklassigen Landesliga starten.

Da schien das Wechselbad der Gefühle im „Final 4“ ja beinahe schon vollkommen zur Nebensache zu werden. Die herbe 13:1 Niederlage in der ersten Partie gegen gegen Serienmeister Galaxy Judotigers (acht Titel in Folge) aus Wien war dennoch ein Schlag mitten ins Gesicht für den Vizemeister aus der Vorsaison, stellte aber auch die finanziellen Gegensätze eindeutig zur Schau. Während sich die Wiener mit Kalibern wie dem Olympiasieger und Weltmeister Lukas Krpalek und anderen Stars verstärken konnten, musste der JCW bis auf die Verpflichtung von Tamerlan Bashaev passen.

Rang drei bei „Final 4“ als Trostpflaster

Beide Legionäre kämpfen übrigens in der Gewichtsklasse +100 Kilogramm und sind in der Weltrangliste auf Platz zwei bzw. neun. Jedoch muss auch angemerkt werden, dass dem JCW in der Partie gegen die Wiener weder Bashaev noch andere Top-Kämpfer wie Lukas Reiter oder Aaron Fara zur Verfügung standen. Allesamt waren verletzt oder erkrankt – sprich der JCW trat alles andere als in seiner Bestbesetzung an. Als Trostpflaster im „Final4“ blieb immerhin noch der dritte Platz.

Der finanzielle Aspekt ist allerdings nur einer von vielen Gründen für das Aus: Fara und Reiter werden sich voll und ganz auf die Olympia-Quali für Tokio 2020 fokussieren. Außerdem besteht der Großteil der Mannschaft aus Studenten, die kurz vor ihrer Masterarbeit stehen oder auch aus Selbstständigen. „Wir haben schweren Herzens den Ausstieg beschlossen. An dieser Stelle bedanken wir uns trotzdem bei allen Sponsoren und treuen Fans herzlichst“, so Obmann Erwin Häring.