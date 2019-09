Im vorgezogenen Bundesliga-Schlager JC Wimpassing versus UJZ Mühlviertel trommelte der Rekordmeister seine Mannen zusammen, um den JCW von Platz zwei zu stoßen. Doch selbst der frischgebackene Weltmeister der Mühlviertler, Noel Van’t, konnte die siegeshungrigen Violets nicht bändigen.

Mit großem Kämpferherz kompensierte der JCW die Ausfälle der Top-Kämpfer Aaron Fara, Lukas Reiter sowie Mike Zeltner. Bereits im ersten Durchgang wurde mit Porzellan hantiert. Die Hausherren gingen mit einer hauchzarten 4:3 Führung in die Kabinengänge. Der Rekordmeister erzielte dabei zwei denkbar knappe Punkte im Golden Score.

Im zweiten Durchgang machte der Vize-Meister aus dem Bezirk dann den Sack zu. Matteo Piras, Florian Wallner und Andreas Mruk steuerten wichtige Punkte bei. Der angeschlagene David Pulkrabek legte noch einen drauf, bis Martin Morgenbesser den entscheidenden Ipponwurf setzte. In der Tabelle liegt der JCW mit zehn Zählern aus sechs Partien auf Rang zwei. Mühlviertel bleibt nach sieben Partien und acht Punkten auf Platz drei. Leader sind die Galaxy Judotigers (zehn Zähler nach fünf Partien). Mike Zeltner fiel aus, da er sich mitten im Physiotherapeuten-Masterstudium befindet. Fara und Reiter schieden beim Grand Prix in Usbekistan in den ersten beiden Runden aus.

Diesen Freitag geht es in die nächste Bundesliga-Runde: Es steht die Partie gegen den Vierten an (JU Raiffeisen Flachgau, Beginn um 20 Uhr auswärts).