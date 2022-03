Adi Zeltner ist Landescoach

Werbung

Der JC Wimpassing machte vor allem in letzter Zeit aufgrund von Topleistungen seiner Kampfsportler von sich reden. Chefcoach Adi Zeltner hat großen Anteil daran. Ihm wurde ein neuer Verantwortungsbereich übertragen.

„Mit Adi Zeltner und Matthias Karnik haben wir am neuen Regionalstützpunkt in Wimpassing zukünftig zwei nationale Topleute, die sich als Landestrainer hauptamtlich um die Entwicklung der niederösterreichischen Judotalente kümmern werden.

Das erlaubt uns, große Talente in Niederösterreich frühzeitig zu erkennen und zu fördern“, so ÖJV-Sportdirektor Markus Moser in einer Aussendung. Zeltner wird für die Judokas von der U18 aufwärts verantwortlich sein. „Persönlich freut es mich sehr, dass meine Arbeit belohnt wurde. Die kommenden Generationen werden vom Stützpunkt riesig profitieren“, berichtet Zeltner der NÖN.