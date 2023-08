Ärger bei Bad Erlachs Aaron Fara nach Blech in Zagreb

Da wäre definitiv mehr drinnen gewesen: Sparkasse Wimpassing-Kämpfer Aaron Fara war beim Grand Prix in Zagreb an Position zwei gesetzt, musste sich in der Klasse bis 100 Kilogramm schlussendlich aber mit Platz fünf zufriedengeben. Der Wermutstropfen: Sowohl im Bronzekampf gegen den top-gesetzten Niederländer Simeon Catharina, als auch im Viertelfinale gegen Leonardo Goncalves (BRA) hatte der 26-jährige Niederösterreicher den Kampf dominiert und war mit Waza-ari in Front gelegen.

Am Ende führten in beiden Fällen Eigenfehler zur Niederlage. „Aaron muss seine Fehlerquote reduzieren, er schlägt sich noch zu oft selbst. Eigentlich hatte Aaron heute zumindest schon Bronze in der Tasche“, meinte ÖJV-Sportdirektor Markus Moser.