Bundesliga: JC Wimpassing im Halbfinale

Leibnitz/Steiermark war Austragungsort der Bundesliga-Herbstrunde, wo sich alle neun Erstligisten wie auch schon im Frühjahr trafen. Die Ausgangslage war alles andere als einfach. Mussten die Wimpassinger doch ihre vier Begegnungen gewinnen, um das Ticket fürs „Final 4“ buchen zu können.

Es ist gerade einmal vier Jahre her, dass das Männerteam des JCW als Drittplatzierter des Oberhauses mangels Sponsoren den Gang in Liga zwei antreten musste. Dies bedeutete zugleich ein Jahr Sperre. 2021 folgte dann der überlegene Wiederaufstieg von Liga zwei. Im Frühjahr 2022 erkämpften sich die Judoathleten zwei Siege aus vier Durchgängen. Solide, aber nicht berauschend. Nun folgte die souveräne Bundesligarückrunde. In der ersten Begegnung konnte gleich einmal Rekordmeister Union Raika Flachgau mit 4:3 besiegt werden.

Klare Verhältnisse. Aaron Fara ließ nichts anbrennen. Foto: Fotos: Oliver Sellner

Anschließend folgte gegen die favorisierte Mannschaft UJZ Mühlviertel ein überraschend klares 5:2. Mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen im Gepäck wurde dann im 3. Match WAT Stadlau mit 6:1 von der Matte gefegt. Doch Grund zum Feiern gab es noch keinen. Ein letzter Sieg musste her. Der Gegner: Union Pinzgau. Als Drittplatzierter von 2021 durchaus ein harter Brocken. Im entscheidenden Kampf setzte sich Kapitän Florian Wallner, bereits in Rückstand liegend, noch mit einem wuchtigen Körperwurf gegen seinen um zehn Kilogramm schwereren Salzburger Gegner mit Ippon (voller Punkt) durch und ebnete damit den Weg ins Halbfinale. Wallner zeigte durchgehend eine Topleistung, gewann all seine vier Kämpfe. Die Frage nach dem Matchwinner stellte sich daher nicht. Auch die beiden Eigengewächse und Nationalteamkämpfer Lukas Reiter bzw. Aaron Fara konnten drei Siege einfahren.

Wichtiger Eckpfeiler. Lukas Reiter bescherte dem Team „Big Points“. Foto: Fotos: Oliver Sellner

Jetzt, nach acht durchgeführten Begegnungen, dürfen sich die Wimpassinger auf das Halbfinale am 19. November in Gmunden freuen, wo es erneut gegen UJZ Mühlviertel aus Oberösterreich geht. Der soeben eingefahrene 5:2-Sieg hat gezeigt, dass mit dem JCW zu rechnen sein wird. „Wenn alle fit sind bzw. uns alle Legionäre und auch Fara und Reiter zur Verfügung stehen, können wir es packen“, so Coach Adi Zeltner. Im Parallelmatch stehen sich die Wiener Galaxy Tigers sowie Sanjindo Bischofshofen aus Salzburg gegenüber.