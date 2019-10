Es brodelte ordentlich in der Arena des JC Wimpassing. Diskussionswürdige Entscheidungen des Hauptkampfrichters sorgten in der Partie gegen Wels auf Seiten der Hausherren für Kopfschütteln. Trotzdem hatten die Wimpassinger Glück im Unglück, da sie nur auf Rang vier abrutschten und somit im „Final Four“ dabei sein werden.

Nach dem Ende der Begegnung zwischen dem JC Wimpassing und dem LZ Multikraft Wels gab es heftigen Gesprächsstoff: Lukas Reiter setzte drei Mal hintereinander zum Wurfgriff an, Wachid Borchashvili reagierte darauf aber nicht und hätte deswegen eine Inaktivitätsstrafe bekommen müssen. Der Kampfrichter vergab aber keinen Strafpunkt an den Welser und ließ die Begegnung weiterlaufen. Wenig später setzte es für Reiter einen Strafpunkt, weswegen er das Match verlor. Danach wurde es noch turbulenter, als Florian Wallner gegen den anderen Top-Legionär Shamil Borchashvili kämpfte: Der Wimpassinger konnte seinen Gegner eigentlich bezwingen und ihn mit einem sauberen Körperwurf zu Boden befördern. Vom Mattenrichter wurde der volle Punkt (Ippon) auch gegeben. Plötzlich schaltete sich dann aber der Hauptkampfrichter ins Geschehen ein und relativierte den Ippon – es gab nur einen halben Punkt. Wallner verlor in Folge durch einen Festhaltegriff.

„Schiris machen eben Fehler, ein 7:7 hätte das Kräfteverhältnis aber am ehesten widergespiegelt. Fürs ‚Final4‘ am 9. November sind wir krasser Außenseiter“, so der Trainer Adi Zeltner. Im Halbfinale des „Final4“ geht es gegen die Galaxy Judotigers, diese wurden zuletzt sechs Mal in Serie Meister. Der JCW holte voriges Jahr Platz zwei.