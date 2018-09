Nach einem Auftakt-Freilos unterlag die EM-Dritte der Irin Megan Fletcher aufgrund einer Ippon-Wertung. "Im Golden Score hat am Ende das Aufbäumen gefehlt. Mit der Leistung kann man nicht zufrieden sein", erklärte ÖJV-Damen-Bundestrainer Marko Spittka.

Damit ist bei bisher sechs angetretenen Österreichern Rang sieben von Kathrin Unterwurzacher in der Kategorie bis 73 kg das beste Ergebnis. Am Dienstag sind Bernadette Graf in der Klasse bis 78 kg sowie Laurin Böhler und Aaron Fara in der Kategorie bis 100 kg an der Reihe. Am Mittwoch tritt Daniel Allerstorfer (+100 kg) an, der Team-Mixed-Bewerb bildet am Donnerstag den Abschluss der Titelkämpfe.