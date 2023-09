Erste Weltcup-Medaille für Wimpassing-Kämpferin Lisa Grabner

Lisa Grabner holte in Sarajevo ihre erste Weltcup-Medaille. Die JC Wimpassing-Kämpferin startete in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm und erreichte mit Siegen über die Italienerin Anita Cantini und die Israelin Romi Dori den Finalkampf. Dort unterlag die 21-Jährige der Nummer eins der Setzliste und Lokalmatadorin Andjela Samardzic nach einer strittigen Strafe. „Ich bin überglücklich über diese Medaille, mein Knie hat gehalten, ich habe eigentlich gar nichts gespürt. Eigentlich ist der ganze Tag super für mich gelaufen“, strahlt Grabner. Trainer Adi Zeltner ergänzt: „Lisa hat nun zum Glück ihre Verletzung völlig überwunden und zu ihrer alten Form aufgeschlossen. Sie hat sich mit dieser Leistung klar für die kommenden Europameisterschaften empfohlen.“

Für Grabner geht es derzeit nämlich um wichtige Punkte für die EM in Montpellier und U23-EM in Potsdam. Die nächste Gelegenheit Zählbares einzufahren, gibt es schon in zwei Wochen, wenn in Prag der nächste Weltcup ansteht.