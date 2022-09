Polleres eiskalt im Duell gegen Ex-Weltmeisterin

Werbung

Wenige Wochen vor der Weltmeisterschaft in Taschkent/Usbekistan präsentierte sich Michaela Polleres bei den European Open in Oberwart in Topform. Das Wimpassinger Eigengewächs konterte im Finale ihre gleichaltrige Konkurrentin souverän aus. Es war nicht der erste Sieg gegen die Top-Französin.

Einmal mehr war es die Vize-Olympiasiegerin, welche für das ÖJV-Team die Kohlen aus dem Feuer holte. In der Gewichtsklasse bis 70 kg stand sich Polleres zum Auftakt der Niederländerin Margit de Voogd gegenüber, welche nach 55 Sekunden als Verliererin von der Matte gehen musste. Im Viertelfinale schlug die 25-Jährige Minel Akdeniz aus der Türkei. Auch Ungarin Szabina Gercsak konnte den Durchmarsch Polleres Richtung Finale nicht verhindern.

Fest im Griff. Die Rollenverteilung im Finale gegen Marie-Eve Gahié war sichtlich klar. Foto: ÖJV/ GEPA pictures

Dort bekam es die Olympia-Silbermedaillengewinnerin mit niemand Geringerer als Marie-Eve Gahié zu tun. Die Französin gewann 2019 die WM in Tokio und bezwang im Zuge des Grand Slam in Antalya vor wenigen Monaten die Österreicherin Bernadette Graf im Finale. Polleres konnte Gahié bis dahin bereits dreimal schlagen. Der vierte direkte Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Polleres bot der Französin im über zwei Minuten dauernden Kampf wenig Angriffsfläche. Im richtigen Moment setzte sie schließlich zum Konterwurf an. Ein Festhaltegriff folgte. Der Kampf war entschieden. Das Heimpublikum war außer sich. Die Halle tobte. Polleres jubelte ausgelassen. Und mit ihr Vereinskollegin Marlene Hunger (siehe Bild unten).

Stolzer Trainer. Adi Zeltner mit Polleres und Medaille. Foto: ÖJV/ GEPA pictures

Die 25-Jährige holte damit nicht nur die einzige ÖJV-Goldmedaille, sondern auch ihren zweiten Oberwart-Titel. „Es freut mich sehr, dass ich zu Hause erneut gewinnen konnte. Ich habe mich taktisch gut vorbereitet und das Heimpublikum hat mich richtig motiviert“, so Polleres zur NÖN. „Die WM kann kommen, denn nun ist Michi wirklich in Top-Form, das konnte jeder hier miterleben“, berichtet Vereinscoach Adi Zeltner, der seine Judoka vor Ort mit ÖJV-Headcoach Yvonne Bönisch betreute, die ebenso voll des Lobes war: „Michi war unglaublich abgebrüht, hat extrem souverän gekämpft. Eine Weltklasseleistung!“. „Ein weiterer Schritt nach ganz oben. Wenn sie weiter so performt, werden wir noch einiges von ihr sehen“, freut sich JCW-Obmann Erwin Häring.