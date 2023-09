Fara verpasst in Baku Medaillen

Beim Grand Slam in Baku schaffte es Aaron Fara (JC Wimpassing) in die Platzierungen. Der Bad Erlacher beendete den Wettkampf in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm auf dem siebten Rang.

Faras Arbeitstag in der aserbaidschanischen Hauptstadt begann mit Siegen über den Kasachen Islam Bozbayev und Daniel Mukete, der unter neutraler Flagge startete. Im Viertelfinale verpasste die Nummer fünf des Turniers den Aufstieg in die Finalkämpfe, unterlag dem Franzosen Aurelien Disse. In der Repechage traf der 26-Jährige auf Zlatko Kumric. Der Kroate hat als Legionär ebenfalls Vergangenheit beim JC Wimpassing und behielt gegen Fara auch die Oberhand. Damit war für den Österreicher der Traum von der Medaille vorzeitig geplatzt. In der aktuellen Weltrangliste büßte Fara einen Platz ein und rangiert nun auf Position 18.