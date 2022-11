Final Four: Knappes Aus für JC Wimpassing-Judoka

Werbung

Knapp. Richtig knapp. So war das Aussscheiden von JC Wimpassing Sparkasse beim Final Four in Gmunden durchaus schmerzhaft. Denn gegen Rekordchampion UJZ Mühlviertel gab es das Aus im Halbfinale nach einem 7:7 – und das nur aufgrund der besseren Feinwertung (70:67) der Oberösterreicher.

Damit waren auch der sensationelle Ipponsieg von Aaron Fara über Weltmeister Noel Van T’End sowie die jeweils zwei Kampfsiege von Michael Zeltner und Weltmeister Beka Gviniashvili am Ende zu wenig für die Niederösterreicher. Auch weil aufseiten der siegreichen Mühlviertler Nikolas Rechberger sowie der mehrfache Grand Slam-Sieger Marcus Nyman jeweils von den Judokas der Wimpassinger unbezwingbar waren.