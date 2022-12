Highlight zum Ende: Michi Polleres bei IJF Masters

Werbung

Jerusalem als Endstation im Judo-Kalenderjahr 2022. Diese Woche steigt das letzte Event vor dem Jahreswechsel – die IJF Masters. Gemessen an den zu vergebenden Weltranglisten- und Olympiaqualifikationspunkten ist Jerusalem das zweitwichtigste Turnier des Jahres nach der Weltmeisterschaft. Alleine fürs Antreten gibt es – pro Gewichtsklasse – für jeden der 36 qualifizierten StarterInnen 200 Weltranglisten-Zähler. Insgesamt gehen in Israel 376 Judoka an den Start, darunter zwölf (von 14) Weltranglisten-Führenden. Und mit dabei auch Michaela Polleres vom JC Wimpassing. Als Olympia Silbermedaillen-Gewinnerin führt sie die österreichische Delegation an.

Die Chancen, dass sie am Mittwoch einen starken Auftritt hinlegt und aus Israel mit Edelmetall nach Hause kommt, stehen gut. Die Tendenz der letzten Wochen geht in die richtige Richtung. Das sieht auch Judo-Austria-Headcoach Yvonne Bönisch so: „Michaela Polleres hat mit dem dritten Rang beim Grand-Slam-Turnier in Baku aufsteigende Form bewiesen – ihr ist in jedem Fall eine Spitzenplatzierung zuzutrauen. Generell lief das Training in den letzten Wochen ausgezeichnet. Wir fühlen uns optimal vorbereitet.“

Die Finalblöcke sind jeweils auf ORF Sport+ ab 16 Uhr zu sehen, neben Polleres sind für Österreich auch Katharina Tanzer, Magdalena Krssakova, Daniel Allerstorfer und Stephan Hegyi vertreten.