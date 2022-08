JC Wimpassing erfreute sich an kreativem Trainingslager

Werbung

Im Bundessportzentrum Hintermoos/Maria Alm versammelten sich Ende August unter der Leitung von Wimpassing-Obmann Erwin Häring 80 Judokas zur Judo-Sommerschule des ASKÖ NÖ. Die lockere Atmosphäre sowie das vielseitige Angebot an Aktivitäten machten das Trainingslager zu einem gelungenen sportlichen Beisammensein.

Neben den Kindern und Jugendlichen aus Neunkirchen und Wimpassing waren auch Judokämpfer aus Baden, Zeltweg usw. am Start. Das primäre Ziel der Woche war es, in den drei verschiedenen Gruppen in jeweils drei täglichen Trainingseinheiten einerseits neue Techniken zu erarbeiten, diese zu festigen und in Übungskämpfen auszuprobieren, andererseits an Ausdauer, Koordination und Schnelligkeit zu feilen. „Wir nutzten die Gelegenheit zum einen dazu, um am Judokönnen zu arbeiten, zum anderen stand aber vor allem der Spaß am Bewegen im Vordergrund“, heben JCW-Coach Adi Zeltner und Häring den Hauptgedanken hervor.

Auch das Abendprogramm durfte nicht fehlen – bei Völkerball, Fußball, Filmeabend, Staffelspielen und Discobesuch kam der Spaß nicht zu kurz. Zur Wochenmitte wurde auf Judoeinheiten verzichtet. Ein Teil entschied sich, die Natur zu erkunden und unternahm eine Wanderung in den umliegenden Bergen.

Für die Kindergruppe stand am Vormittag eine abwechslungsreiche Einheit mit Spielen und Akrobatik-Übungen am Programm. Am Nachmittag gab es dann eine sportliche Spiele-Rallye. Hier konnten sich die Kinder und Jugendlichen beim Basketball, Weitsprung, Fußball-Dribbling und Geschicklichkeits-Parcour versuchen. Am Ende des Tages wurden schließlich die Sieger gekürt. In den Pausen tobten sich die Kinder zusätzlich am Hartplatz oder im Pool aus.

Wie auch schon letztes Jahr war außerdem die gemeinsame Trainingseinheit der Kinder- und Integrationsgruppe ein Highlight der Woche. Heuer hatten außerdem auch wieder Eltern die Möglichkeit, zum Trainingslager mitzufahren. Auch für sie gab es ein Programm aus Qigong, Koordinations-, Beweglichkeits- und Krafteinheiten.

„Zusammenfassend war die Woche ein voller Erfolg. Es wurde viel geschwitzt und gelacht. Zusätzlich konnten Freundschaften gebildet werden“, so die Wimpassinger Verantwortlichen.