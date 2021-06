Der JCW stellte in Oberwart unter 231 Startern die Nachwuchshoffnungen Lisa Grabner, Niklas Weitzbauer, Niklas Vrana sowie auch Melanie Buchebner. Bei drei Kamfpsportlern glänzte am Ende Edelmetall.

Vrana verlor zwar zum Auftakt, konnte aber im Kampf um Bronze seine Form steigern und gewann. Weitzbauer entschied die erste Begegnung souverän für sich. Im nächsten Kampf musste er sich geschlagen geben, konnte aber trotzdem über Silber jubeln. Tags darauf konnten beide sogar Erfahrung in der U21 sammeln.

Lisa Grabner (U21) zeigte sich in guter Form und konnte in den Vorrunden all ihre Kämpfe erfolgreich bestreiten. Im Finale setzte die Athletin zu einem Würgegriff an, aus dem sich ihre Gegnerin nicht befreien konnte. Melanie Buchebner absolvierte nach langer Pause wieder einen Wettkampf, musste aber nach einem Sieg zum Auftakt zwei Niederlagen hinnehmen.