JC Wimpassing-Kämpferin Marlene Hunger holt Rekordgold

Wimpassings Top-Kämpfer Michaela Polleres und Aaron Fara fehlten bei der Judo-Staatsmeisterschaft in Eferding (OÖ), trotzdem holten die Violets bei den nationalen Titelkämpfen Gold und Silber. Eine Klasse für sich war einmal mehr Marlene Hunger in der Klasse bis 78 Kilo. Sie gewann alle ihre Kämpfe vorzeitig mit Ippon. Ihr finaler Goldwurf gegen die Wienerin Rukiye Özerdem erhielt außerdem die Auszeichnung als Ippon des Tages.

Für Hunger ist es bereits der vierte Staatsmeistertitel. Damit übertrifft sie in der vereinsinternen Bestenliste sogar die langjährigen JCW-Paradesportlerinnen Polleres und Tina Zeltner (jeweils drei). Bei den Herren ist Eric Krieger mit seinen achten Meistertiteln das Maß der Dinge. Lukas Reiter erkämpfte bei der „Staats“ fünfmal Gold.

Zur großen Wimpassinger Medaillensammlung kam in Eferding neben Hungers Goldmedaille noch eine Silberne hinzu. In der Gewichtsklasse bis 57 Kilo war schon vor dem Wettkampf mit einem spannenden Vierkampf zu rechnen. Im Kreis der Titelaspirantinnen: Lisa Grabner. Nach einem klaren Auftaktsieg gegen die Wienerin Fanny Amann entschied Grabner das erwartet harte Halbfinalduell gegen die Burgenländerin Julia Sommer dank eines späten Ippons für sich. Im Finale stand Grabner dann der Wienerin Laura Kallinger gegenüber, die im Semifinale die amtierende Staatsmeisterin Verena Hiden aus dem Goldkampf geworfen hatte. In einem offenen Kampf ohne Wertungen entschied schlussendlich eine Strafe zu Ungunsten von Grabner.