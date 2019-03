„Was für eine Wahnsinns-Show“ – so oder so ähnlich muss das 11:3-Spektakel in einer ausverkauften Heimarena den Zuschauern die Sprache verschlagen haben. Die erste Partie in der heurigen Bundesligasaison war ein klares Signal an Titelverteidiger Galaxy Judotigers: Wimpassing will Meister werden!

Auch ohne einen Aaron Fara oder Michael Zeltner zählt der JC Wimpassing zu den besten Judo-Teams Österreichs. Das bewies der Vizemeister gegen Reichraming in vollen Zügen. Für rasche und sehenswerte Ippons sorgten zu Beginn gleich einmal die Eigenbaukämpfer Martin Morgenbesser und Topkämpfer Lukas Reiter. „Die Siege am Start lösten schnell eine tolle Stimmung in der Halle aus“, war Trainer Adi Zeltner vom Support begeistert. Im packenden Legionärsduell zwischen David Klammert und Jesenko Cetic behielt Heimkämpfer Klammert in der Golden-Score-Verlängerung die Überhand.

Zur Pause stand es schon 6:1. Dieses eindeutige Halbzeitergebnis ließ die hungrigen Wimpassinger allerdings keinen Gang zurückschalten. Ganz im Gegenteil, sie setzten sogar noch einen drauf. Nach einem Auftaktsieg vom Reichraminger Leutgeb gegen Morgenbesser ging es plötzlich Schlag auf Schlag zugunsten der Heimmannschaft. Neben dem erneut stark auftrumpfenden Lukas Reiter punkteten beispielsweise auch David Pulkrabek sowie Johann Schmid. Im Parallelmatch siegten die Galaxy Judotigers 14:00 gegen Aufsteiger ESV Sanjindo.