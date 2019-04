Es geht munter weiter bei den besten Judoteams Österreichs. In der dritten Runde der 1. Bundesliga schlug der JC Wimpassing den ESV Sanjindo auswärts mit 12:2. Die Galaxy Tigers sicherten sich mit einem 10:4 erneut die Tabellenführung. Trainer Adi Zeltner hat die Jagd auf die Tigers nun offiziell eröffnet.

„Wir sind die Jäger und sie die Gejagten“, gibt Zeltner die Marschroute selbstbewusst vor. Nach drei absolvierten Runden und drei Siegen sind Wimpassing und die Tigers eigentlich punktegleich. Einzig und allein zwei Punkte trennen die beiden in der Gesamtdifferenz (35:33). Ein Duell zweier Topteams, die momentan in einer anderen Liga spielen. Insbesondere der JCW beeindruckte gegen den ESV Sanjindo nach allen Regeln der Kunst. Zeltner schickte seine stärksten Mannen, wie Florian Wallner und Aaron Fara, in den ersten Durchgang. In einer sehr hart umkämpften Partie konnten diese mit einem 7:0-Vorsprung in die Pause gehen. Einer hatte es Adi Zeltner dabei ganz besonders angetan: „Flo Wallner ist wie ein Zauberer. Der ist gegen jeden Weltklasse-Gegner immer für einen Sieg gut“, attestierte er seinem Schützling „magische“ Fähigkeiten. Doch einmal mal mehr war das Erfolgsrezept an den internsten Stellen aufzufinden: „Wir sind ein Team, das macht uns aus. Wir haben ein Konglomerat an Teamdynamik, da schreit und kämpft jeder für jeden“, verschafft der Judo-Mentor einen Einblick hinter die Kulissen. Das war auch ganz klar zu erkennen, als der ESV im zweiten Durchgang plötzlich zu punkten begann, unter stimmkräftiger Unterstützung der Heimfans. Unbeeindruckt davon schlug der JCW zurück und setzte sich auch im zweiten Durchgang mit 5:2 durch. Erwähnenswert: Nach der Partie applaudierten sogar die Heimfans den Wimpassingern.

Zum Showdown zwischen dem JCW und den Tigers kommt es am 7. Juni in Wien.