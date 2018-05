Der JC Wimpassing ist es gewohnt, einen Sieg nach dem anderen einzufahren. Doch diesmal strauchelten die JCW-Sportlerinnen Tina Zeltner und Top-Nationalteamkämpferin Michaela Polleres in China beim Grand Prix. Beide Akteurinnen mussten sprichwörtlich unglückliche Erstrundenniederlagen hinnehmen.

Der Grund wurde von Chefcoach Adi Zeltner schnell ausgemacht: „Die Anreise nach China war sehr spät, so zwischen eins und zwei in der Früh sind die beiden erst zum Schlafen gekommen. Sie hätten um zwei Tage früher dort sein sollen! “ Der Flug nach Peking dauerte zehn Stunden, weitere drei Stunden vergingen bei der Anreise zum Austragungsort Hohhot.

Aufgrund der enormen Reisestrapazen konnte nicht mit voller Konzentration an die Begegnungen herangegangen werden. Überraschenderweise schied auch die erfahrene Sabrina Filzmoser vorzeitig aus.

Tina Zeltner unterlag der Russin Valentina Kostenko zum Auftakt mit Ippon. Auch Michaela Polleres erging es nicht viel besser. Noch dazu musste die erschöpfte Athletin gegen ihre Angstgegnerin Gemma Howell, aus dem Vereinigten Königreich antreten. Beide fanden nie richtig in den Kampf und haben am Stand-Boden-Übergang verloren. Tina geriet in einen Armhebel, aus dem sie sich nicht mehr befreien konnte. Michaela erwischte dagegen ein Würgegriff, dem sie sich nicht mehr entziehen konnte. „Das ist die Würze des Judo“, stellte Cheftrainer Adi Zeltner ironisch fest. Für die nächste Woche erhofft er sich mehr Erfolgserlebnisse und, gleichzeitig merkte er an, dass man natürlich nicht immer gewinnen könne.