Mario Buchebner mit sieben Ippons zu WM-Gold und Silber

Wimpassing hat einen Weltmeister. Judoka Mario Buchebner eroberte bei der WM des internationalen Arbeit- und Amateursportbund (CSIT) im italienischen Riccione Gold im Einzel. Der Nationalkader-Athlet gewann in der Klasse bis 90 Kilogramm alle seine sieben Kämpfe vorzeitig mit Ippon. Mit dem Team holte Buchebner Silber. „Mario ist ein fleißiger Trainierer und hat absolut keine Angst vor großen Namen, er überrascht immer wieder mit ganz außergewöhnlich tollen Ergebnissen“, freut sich Trainer Adi Zeltner mit seinem Schützling über dessen großartigen Erfolg.

Buchebner setzt damit die Historie an Wimpssinger CSIT-Weltmeister fort: Imre Lehel, Sabrina Bauer, Kathy Taferner und Tina Zeltner hatten in der Vergangenheit ebenfalls Gold geholt. Die CSIT-WM ist ein Multisport-Event. In Riccione wurden Medaillen in 21 Sportarten vergeben.