Medaillen für Jung-Judoka

Die erste Runde des Berger Nachwuchscups fand statt. Kurz vor der Sommerpause kämpften insgesamt 267 Starter aus 24 Vereinen in den Altersklassen U10 bis U16 um den Tagessieg. Der Judoclub Wimpassing Sparkasse reiste insgesamt mit zwölf Startern an. Acht Nachwuchs-Judoka wurden durch ihre starke Kampfleistung mit Edelmetall belohnt.

In der U10 stellten sich drei Kämpfer des JCW der Herausforderung. Magdalena Klöckl (-28kg) wurde in ihrem ersten Kampf von ihrer Nervosität überrumpelt, zeigte aber in den beiden Folgekämpfen wieder ihren gewohnten Kampfgeist und holte Platz 3. Oliver Rella (-22kg) zeigte sich gewohnt stark. Er musste nur einen seiner vier Kämpfe an seinen Gegner abgeben und sicherte sich souverän die Silbermedaille. Für Lilly-Maria Sykora (+48kg) hat es leider nicht für eine Medaille gereicht.

In der U12 konnte sich Pia Langeder (-44kg) über die Goldmedaille freuen. Mit zwei starken Siegen stand sie am Ende des Tages ganz oben am Podest. Ihre Vereinskollegin Sophia Frey (-32kg) konnte bei vier Kämpfen zwei Siege für sich verbuchen und strahlte über Platz 3. Bei den Burschen der Altersklasse U12 kämpfte sich Gor Hakobjan (-30kg) durch ein starkes Starterfeld, mit zwei Siegen und einer Niederlage bedeutete es Silber für ihn. Benedikt Kamper (ebenfalls -30kg) ging leider leer aus. Für Edelmetall in der U14 sorgten Ilvie Brunner (-44kg), die sich ohne Probleme gegen ihre beiden Gegnerinnen durchsetzte und sich somit Gold sicherte. Yurik Hakobjan (-50kg) schrammte mit Rang 5 nur knapp an einer Medaille in seiner stark besetzten Gewichtsklasse vorbei. Marcel Elian (-38kg) hatte keinen guten Tag und konnte keinen Sieg verbuchen.

In der U16 zeigten schließlich noch Askil Brunner (-60kg) und Alexander Vrabetz (-55kg) ihr Judokönnen. Askil Brunner erkämpfte die letzte Bronzemedaille des Tages, Alexander Vrabetz sicherte sich Silber.