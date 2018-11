Michaela Polleres ist heiß auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio und genau das bekamen ihre Gegnerinnen beim Grand Prix (GP) in Asien eiskalt zu spüren. Ihre Spitzenleistungen wurden mit 700 Punkten für die Weltrangliste honoriert und ließen die Olympischen Spiele 2020 in Tokio wieder einen Schritt näher rücken.

Nach einem Freilos in Runde eins hielten die Zuschauer den Atem an. Denn es folgte der erste Auftritt von Michi Polleres – und dieser Name ist in der Judoszene bereits in aller Munde. Warum, das zeigte sie gleich darauf gegen die Schweizerin Alina Lengweiler, die mittels einer sauber abgeschlossenen Kontertechnik mit Wazzaari (Halbpunkt) besiegt wurde.

Im Hinterkopf stets die Olympiade in Tokio, behielt Polleres ihren aggressiven Kampfstil und ihr Sieger-Gen auch in den folgenden zwei Partien bei. Erstere erfolgte gegen die Kasachin Chsherbakova um den Poolsieg. Die Österreicherin baute solch einen immensen Druck auf, dass ihre Kontrahentin zu Fehlern regelrecht gezwungen wurde und sich daher drei Strafpunkte einfing. Der Halbfinal-Kampf gegen die Israelin Mayersohn gestaltete sich nahezu gleich wie der um den Poolsieg. Wieder konnten gegen den Kampfstil der Wimpassingerin keine Mittel und Wege gefunden werden.

Die siegeshungrige Judoathletin war damit allerdings noch nicht gestillt. Im Finale unterlag schließlich die Deutsche Giovanna Scoccimarro, Vizeeuropameisterin von 2017 eindeutig. „Wachablöse, Michi entwickelt sich gerade zum neuen Superstar in der österreichischen Judoszene“, freut sich Vereinscoach Adi Zeltner über seine stärkste Akteurin.